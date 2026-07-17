La Ciudad de México recibió 4 millones 112 turistas y visitantes durante el Mundial 2026, de acuerdo con información presentada por el gobierno capitalino en conferencia de prensa.

Las cifras de turistas en CDMX durante el Mundial 2026 corresponden al periodo del 1 de junio al 15 de julio y representan un incremento de 21% frente a lo registrado por la capital durante las mismas fechas del periodo de comparación.

¿Dónde se hospedaron los turistas que visitaron CDMX durante el Mundial 2026?

Del total de los 4 millones de turistas que llegaron a CDMX durante el Mundial 2026, se revelaron los siguientes datos en cuanto al hospedaje en la capital:

Un millón 600 mil se hospedaron en hoteles

Un millón 353 mil 600 utilizaron plataformas digitales de alojamiento

in millón 46 mil 512 visitantes permanecieron en casas de familiares y amigos

4 millones de turistas visitaron CDMX durante el Mundial 2026 (Gobierno de la CDMX)

El cálculo con respecto a los 4 millones de turistas en CDMX durante el Mundial 2026, fue elaborado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México mediante encuestas telefónicas aplicadas a una muestra de 167 hoteles de todas las categorías y ubicados en diferentes zonas de la capital.

La CDMX también realizó el cálculo de la nacionalidad de los 4 millones de turistas en CDMX durante el Mundial 2026, revelando visitantes de más de 80 países, y entre las principales nacionalidades estuvieron personas procedentes de:

Estados Unidos

Canadá

Colombia

Argentina

Brasil

Francia

España

Alemania

Reino Unido

Italia

Corea del Sur

China

Japón

También se registraron turistas en CDMX durante el Mundial 2026 del 1 de junio al 15 de julio provenientes de: Australia, Marruecos, Arabia Saudita, Ghana, Senegal, Sudáfrica, India, Filipinas, Indonesia, Nigeria y Kenia, entre otros países.

Los resultados reflejan el alcance internacional que tuvo el Mundial 2026 y su impacto en la llegada de viajeros a la CDMX durante las seis semanas analizadas.