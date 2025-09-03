La selección de Portugal de Cristiano Ronaldo arranca su camino rumbo al Mundial 2026 visitando al representativo de Armenia; te decimos a qué y dónde ver el partido de las eliminatorias europeas.

Cristiano Ronaldo y Portugal jugarán dos partidos de las eliminatorias europeas en la Fecha FIFA, primero ante Armenia y días después contra Hungría, ambos como visitante.

Armenia vs Portugal: A qué hora ver a Cristiano Ronaldo en las eliminatorias europeas

Armenia vs Portugal se enfrentan el sábado 6 de septiembre en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

En punto de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, Portugal y Cristiano Ronaldo visitan a la selección de Armenia.

Armenia vs Portugal: ¿Cómo ver a Cristiano Ronaldo en las eliminatorias europeas?

La señal de SKY Sports transmitirá el partido de las eliminatorias europeas, Armenia vs Portugal de Cristiano Ronaldo.

Partido : Armenia vs Portugal

: Armenia vs Portugal Fase: Eliminatoria europea

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 10 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Transmisión: SKY Sports

Portugal es favorito para ganar el Grupo F de las eliminatorias europeas

Portugal de Crstiano Ronaldo encabeza el Grupo F de las eliminatorias europeas, y llega como favorito gracias a su etiqueta de campeón de la UEFA Nations League 2025.

Así está formado el Grupo F de las eliminatorias europeas:

Portugal

Armenia

Hungría

República de Irlanda

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.

Armenia vs Portugal: Un partido con dedicatoria en las eliminatorias europeas

El portugués Ruben Neves llevará la camiseta número 21 de Diogo Jota, durante los partidos con la selección nacional, entre ellos en el que Portugal visitará al representativo de Armenia.

Los partidos ante Armenia y Hungría, serán los primeros de Portugal desde la muerte de Diogo Jota y su hermano, Andre Silva, en un accidente automovilístico, el pasado 3 de julio.