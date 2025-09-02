Argentina camina tranquila en la cima de las Eliminatorias de Conmebol, pues nadie podrá quitarle el liderato a Lionel Messi y compañía; te decimos el día, fecha y dónde ver su partido contra Venezuela.

Venezuela se juega mucho en la visita a Argentina, ya que un descalabro podría sentenciarlo a jugar en busca de su boleto al Mundial 2026.

Argentina vs Venezuela: Día para ver a Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol

El jueves 4 de septiembre se jugarán los cinco partidos de la Jornada 17 en las Eliminatorias de Conmebol, entre ellos el Argentina vs Venezuela.

Argentina vs Venezuela: Hora para ver a Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol

A las 18 horas, tiempo del centro de México, iniciará el partido Argentina vs Venezuela, en el que Lionel Messi podría ver acción sobre el césped del Estadio Monumental.

Argentina vs Venezuela: ¿Dónde ver a Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol?

La señal ViX transmitirá en México el partido Argentina vs Venezuela, como parte de la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol.

Partido: Argentina vs Venezuela

Fase: Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol

Fecha: Jueves 4 de sepiembre de 2025

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llega Argentina a la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol vs Venezuela?

Argentina empató 1-1 con la selección de Colombia en la Jornada 16 de las Eliminatorias de Conmebol, para llegar a 35 puntos, 10 más que Ecuador, dueño del segundo lugar.

Con el boleto al Mundial 2026 en la mano, la Argentina de Lionel Messi buscará darle un buen espectáculo a su afición venciendo a Venezuela.

¿Cómo llega Venezela a la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol vs Argentina?

Venezuela perdió 0-2 en la Jornada 15 de las Eliminatorias de Conmebol con Uruguay, así que está obligado a ganar en Argentina para no poner en riesgo su pase al Mundial 2026.

En las Eliminatorias de Conmebol califican de manera directa al Mundial 2026 los primeros seis equipos, Venezuela es séptimo con 18 puntos tras 16 jornadas,

Partido especial para Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi, capitán de Argentina, calificó de “muy especial” el partido que disputará ante Venezuela en Buenos Aires, por tratarse de su última presentación por eliminatorias de su país.

“Va a ser un partido muy, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”, adelantó el futbolista argentino de 38 años.

Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la penúltima fecha de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026.

Lionel Messi no le puso fecha a su retiro, pero su ciclo en Argentina se cerrará tras el Mundial 2026, en la que el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título conquistado en Qatar 2022.