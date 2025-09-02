Brasil vs Chile cierran la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol; te contamos cuándo y dónde ver el partido,

La Selección de Brasil llega a la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol como tercer lugar, abajo de Argentina y Ecuador.

Brasil vs Chile: ¿Cuándo ver el partido de la penúltima jornada de Eliminatorias de Conmebol?

El jueves 4 de septiembre de 2025 se juega la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, con el partido Brasil vs Chile, programado en el horario estelar.

Brasil vs Chile: ¿Dónde ver el partido de la penúltima jornada de Eliminatorias de Conmebol?

La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Brasil vs Chile, en el cierre de la Jornada 17 de Eliminatorias de Conmebol.

Brasil vs Chile chocan a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el jueves 4 de septiembre.

Partido: Brasil vs Chile

Fase; Jornada 17 de Eliminatorias de Conmebol

Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Maracaná

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llega Brasil a la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol?

Brasil no ha tenido las Eliminatorias de Conmebol más brillantes rumbo al Mundial 2026, pero su calidad lo mantiene en camino directo a la máxima justa del futbol.

Después de 16 jornadas disputadas en las Eliminatorias de Conmebol, Brasil suma 25 puntos en el tercer lugar, igualado en unidades con Ecuador.

En la Jornada 16 de las Eliminatorias de Conmebol, Brasil venció 1-0 a Paraguay, resultado que debe repetir ante Chile.

Así llega Chile a la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol

La Selección de Chile, rival de Brasil en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol, llega eliminado de cualquier posibilidad de calificar al Mundial 2026.

El fracaso de Chile se consumó en la Jornada 16 de las Eliminatorias de Conmebol, cita en la que perdió con Bolivia para quedarse en fondo de la tabla general con 10 puntos.