Bulgaria vs España se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

El camino europeo rumbo al Mundial 2026 está en marcha, y España está obligado a iniciar las eliminatorias de la UEFA con un triunfo en Bulgaria.

Bulgaria vs España: Fecha para ver las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

El jueves 4 de septiembre se miden Bulgaria vs España, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Bulgaria vs España: Horario para ver las eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026

El partido Bulgaria vs España se jugará a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Bulgaria vs España: Canal para ver las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Bulgaria vs España, en las eliminatorias europeas.

Partido: Bulgaria vs España

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Vasil Levski

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega España a las eliminatorias europeas para el Mundial 2026?

Rodri y Dani Carvajal, fueron convocados nuevamente por España, para enfrentar los partidos de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

El DT de España, Luis de la Fuente, los incluyó en el plantel para los partidos ante Bulgaria y Turquía, el 4 y 7 de septiembre.

Rodri se perdió casi toda la temporada pasada después de romperse el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha hace un año.

Carvajal se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en octubre del año pasado.

España integra el Grupo E de las eliminatorias europeas:

España

Bulagaria

Georgia

Turquía

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.