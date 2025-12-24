Chivas sigue sin poder levantar el título de Liga MX, pero este semestre encontró en la Hormiga González a un hombre tan fundamental como productivo, toda vez que, con sus 12 goles, terminó como campeón de goleo individual empatado con Paulinho y Joao Pedro, situación que lo convirtió en el jugador del torneo.

Este martes 23 de diciembre, en sus plataformas oficiales de redes sociales, fue la propia Liga MX la que dio a conocer que la Hormiga González ganó el premio al jugador del torneo, lo que valida el gran semestre que tuvo el canterano de Chivas.

“Armando González de Chivas es el Jugador Del Torneo ¡Tremendo!, y ni hablar de su jutsu bola de fuego, ¿o no? Enhorabuena, crack”, publicaron en la Liga MX.

Los números de la Hormiga González en el Apertura 2025

Para dar muestra del gran nivel de la Hormiga González en el Apertura 2025 hay que exponer los 12 goles que marcó en las 17 jornadas de la fase regular, además de dar una asistencia.

Fueron mil 127 los minutos que la Hormiga González estuvo dentro del terreno de juego durante la fase regular del Apertura 2025, lo que muestra que se consolidó como un titular bajo el esquema de Gabriel Milito.

La Hormiga González renovó con Chivas

De mantener este nivel, la Hormiga González podría llamar la atención en Europa, más si se considera que ha comenzado a tener llamados a la Selección Mexicana. Dicho esto, renovó su contrato con Chivas para poder tener un buen arreglo para todas las partes si se va.

La renovación de la Hormiga González con Chivas fue anunciada con bombo y platillo debido a la relevancia que el delantero tomó, así como el cariño que ya se ganó de la afición rojiblanca.