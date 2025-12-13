A través de sus redes sociales, Chivas hizo oficial la contratación de Brian Gutiérrez proveniente del Chicago Fire de la MLS y aquí te decimos lo que el mexicoamericano de 22 años de edad puede aportar al equipo.

Luego de varios días de rumores en torno a su futuro, el viernes Brian Gutiérrez llegó a Guadalajara para finiquitar su traspaso a Chivas por alrededor de 5 millones de dólares, a pesar de que también fue pretendido por América y Rayados de acuerdo a diversas fuentes.

A pesar de su juventud, el canterano del Chicago Fire llega al Rebaño Sagrado para aportar variantes al equipo comandado por Gabriel Milito que buscará competir por el campeonato en el Clausura 2026.

Así juega Brian Gutiérrez, el nuevo fichaje estrella de Chivas

Debido a su versatilidad, Brian Gutiérrez puede jugar como medio por izquierda, por derecha o como enganche, que fue la posición en la que brilló en la MLS con Chicago Fire y donde podría hacerlo con Chivas.

Aunque la pierna más hábil de Brian Gutiérrez es la derecha, también ha marcado varios goles con la zurda y dado algunas asistencias, por lo que algunos catalogan al refuerzo de Chivas como ambidiestro.

Así juega Brian Gutiérrez (22|🇺🇸🇲🇽), NUEVO JUGADOR de @Chivas. 🔴⚪️🐐



El tiro de media distancia, el regate en el uno contra uno y los pases al espacio para habilitar a sus compañeros son algunas de sus principales cualidades, por lo que en el Rebaño Sagrado lo podríamos ver jugando detrás de la Hormiga González.

Los números de Brian Gutiérrez, nuevo refuerzo de Chivas, en el Chicago Fire

Luego de haber debutado en el 2020, cuando apenas tenía 17 años de edad, Brian Gutiérrez se fue ganando de a poco un lugar en el primer equipo del Chicago Fire hasta que se convirtió en un indiscutible en cada partido de la MLS.

En total, el nuevo jugador de Chivas disputó 164 partidos con el Chicago Fire, en los cuales marcó 21 goles y dio 25 asistencias. A pesar de que Brian Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, tiene pasaporte mexicano por sus padres.

Brian Gutiérrez con la selección menor de Estados Unidos. (Adrian Macias / Adrian Macias)

El mediocampista ofensivo ya ha disputado un par de amistosos internacionales con la selección de Estados Unidos, pero todavía puede representar a México porque no ha tenido actividad en un partido oficial.