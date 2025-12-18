Chivas está en plena pretemporada rumbo al Clausura 2026 y en su camino enfrentará al Irapuato en partido de preparación. Conoce cuándo y dónde es el juego del Rebaño.

Partido de preparación: Irapuato vs Chivas

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 17 horas

Sede: Estadio Sergio León Chávez

Transmisión: Por confirmar

Irapuato vs Chivas se miden el domingo 28 de diciembre de 2025, en partido de preparación rumbo al Clausura 2026.

Irapuato se prepara para el torneo de la Liga de Expansión MX, mientras que Chivas lo hace para la competencia de Liga MX.

Después de 10 años, Chivas regresa al histórico estadio Sergio León Chávez para enfrentar a Irapuato, en partido de preparación rumbo al Clausura 2026.

La ocasión más reciente que Chivas visitó al Irapuato terminó con triunfo tapatío por la mínima diferencia, en la Jornada 5 de la Copa MX del Clausura 2015.

¡Freseros! Los rumores son ciertos, la historia se sigue escribiendo…



La Trinca se prepara y se mide ante un rival histórico en este camino de pretemporada. 👊🏼



Nos vemos en casa para volver a sentir el futbol, juntos.



🆚 Chivas

📅 28 de Diciembre | 05:00 p.m.

🏟️ Estadio SLCH pic.twitter.com/dTlT4FpPwr — Club Deportivo Irapuato (@clubirapuato_) December 18, 2025

Irapuato vs Chivas: Precios y cómo comprar boletos para el partido de preparación del Rebaño

La venta de boletos para el partido de preparación Irapuato vs Chivas será en las taquillas del estadio Sergio León Chávez, y comenzará el sábado 20 de diciembre para los abonados del equipo local.

La venta al público en general iniciará el lunes 22 de diciembre.

Precios de los boletos para el partido Irapuato vs Chivas:

Puerta 1: $210

Cabeceras 2, 4 y 5: $210

Puertas 3 y 4: $320

Puerta 7: $420

Platea Norte: $470

Platea Sur: $470

Palcos Norte: $520

Palcos Sur: $520

¿Qué otro partido de preparación tendrá Chivas?

Chivas continuará con su preparación rumbo al Clausura 2026 en la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara.

Este torneo se disputará en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero de 2026, con el que se conmemorarán los 100 años de la Universidad de Guadalajara.

Chivas vs Atlas y Leones Negros vs Rayados jugarán la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara.