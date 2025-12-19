A través de sus redes sociales, Cruz Azul confirmó la baja de Ángel Sepúlveda de cara al Clausura 2026 de la Liga MX y horas más tarde Chivas hizo oficial su incorporación al equipo.

Después de más de dos años en Cruz Azul, Ángel Sepúlveda se va como el jugador que más goles hizo en el tiempo que él estuvo en la institución, además de que fue vital para el título de la Concachampions 2025.

Si bien Chivas se lleva a uno de los mejores delanteros mexicanos que hay en el mercado, es raro ver que hoy en día un club desembolse la cantidad de dinero que soltaron por un atacante de 34 años de edad.

Cruz Azul vendió a Ángel Sepúlveda a Chivas en una millonada

De acuerdo a información compartida por diversos medios, Chivas habría pagado 3.5 millones de dólares a Cruz Azul por el traspaso de Ángel Sepúlveda.

Tomando en cuenta que en el 2023 Cruz Azul pagó alrededor de 3 millones de dólares a Necaxa por Ángel Sepúlveda, el equipo hizo un negocio redondo con su venta.

Ángel Sepúlveda con Cruz Azul. (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

Y es que, además de que la Máquina habría vendido al atacante a Chivas en un millón más de los que les costó, lo aprovecharon al máximo el tiempo que estuvo en la Noria.

Chivas habría convencido a Ángel Sepúlveda de dejar Cruz Azul a base de billetazos

Además de la alta suma de dinero que Chivas habría pagado a Cruz Azul por el fichaje de Ángel Sepúlveda, uno de los motivos por los cuales este habría aceptado es el aumento de sueldo.

Esto debido a que también ha trascendido que El Cuate ganaba alrededor de un millón de dólares por año con el conjunto cementero, mientras que en el rojiblanco le duplicarían su salario.