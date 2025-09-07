La historia de Zion Suzuki es muy peculiar, el portero de 23 años de edad, nació en Estados Unidos, su padre es ghanés y su madre japonesa. Con tres nacionales tuvo la oportunidad de defender a cualquiera de las tres selecciones, pero se decantó por Japón, con la cual México se enfrentó en un duelo amistoso.

En el México vs Japón, Zion Suzuki llamó poderosamente la atención en redes sociales, pues su historia ha dado mucho de qué hablar desde que decidió defender la camiseta nipona desde las categorías inferiores.

En 2022, irrumpió en el primer equipo y desde entonces ha disputado 19 partidos con la Selección de Japón.

¿Quién es Zion Suzuki, portero de Japón que tiene tres nacionalidades?

Un 21 de agosto del 2002 en Little Rock, una localidad del estadio de Arkansas, Estados Unidos, nació Zion Suzuki, cuyo padre es de ascendencia ghanesa y su madre japonesa.

A pesar de que nació en Estados Unidos, Zion Suzuki se mudó a Japón donde vivió su infancia, uno de los motivos que lo llevaron a defender la casaca de la selección asiática.

La carrera de Zion Suzuki inició con los Urawa Red Diamonds, equipo en el que escaló categorías hasta irrumpir en el máximo circuito en 2020 y un par de años después, conquistó la Champions League Asiática.

En el verano del 2023, fue cedido a préstamo con el Sint-Truiden de Bélgica; un año después, el club belga lo compró por 4 millones de euros y en el verano del mismo año se marchó al Parma por el doble de dinero.

Zion Suzuki se convirtió en el primer portero japonés en jugar en la Serie A. Con el Parma, ha disputado 40 partidos, ha recibido 50 goles y ha dejado su portería en cero en nueve ocasiones.

Sus grandes actuaciones con el Parma le han valido robar las miradas de grandes clubes, como el Manchester United, quien lo tuvo en carpeta en el pasado mercado de fichajes.

Perfil de Zion Suzuki:

Fecha de nacimiento: 21 de agosto del 2002

Edad: 23

Lugar de nacimiento: Newark, New Jersey

Altura:1.90 m.

Nacionalidad: Japonés, ghanés y estadounidense

Posición: Portero

Pie: Derecho

Club actual: Parma

Fichado:15 de julio del 2024

Contrato hasta: 30 de junio del 2029

Zion Suzuki ha luchado contra el racismo en Japón

Al ser un portero con triple nacionalidad, el racismo en Japón ha sido uno de los temas con los que ha tenido que lidiar Zion Suzuki a lo largo de su carrera.

Zion Suzuki fue víctima de fuertes críticas luego de la derrota de Japón ante Irak en la fase de grupos de la Copa Asia, donde su tipo de piel fue motivo de insultos.

“Me siento muy avergonzado y preocupado de que haya sido discriminado por su raza. Tiene todo mi apoyo y voy a asegurarme de que este episodio no le distraiga y pueda estar completamente concentrado”,señaló Hajime Moriyasu sobre los insultos a su jugador.

“No obstante, esto no puede suceder en ningún caso. Los Derechos Humanos deben ser respetados en todo momento ya que vivimos en un mudo diverso. A través del futbol deberíamos unirnos”, agregó el timonel nipón.

Con la Selección de Japón, Zion Suzuki ha disputado 19 partidos, ha recibido 10 goles y registra 12 partidos sin recibir gol.