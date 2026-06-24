Turquía encabeza la lista de selecciones que han decepcionado hasta el momento en el Mundial 2026, al quedar eliminadas en la fase de grupos del torneo.

La selección dirigida por Vincenzo Montella, con figuras como Arda Guüler del Real Madrid, Kenan Yıldız de la Juventus y el capitán del Inter de Milán, Hakan Calhanoglu del Inter, ya quedaron fuera del torneo.

Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Australia y Paraguay en el Grupo D, por lo que su partido ante Estados Unidos en la Jornada 3 ya es de trámite.

Estas son las selecciones eliminadas en el Mundial 2026:

Turquía Túnez Panamá Jordania Haití Uzbekistán

Australia venció 2-0 a Turquía en su debut en el Mundial 2026 (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

La falta de contundencia dejó fuera a Turquía en el Mundial 2026

Turquía generó más de 60 a gol en sus dos primeros partidos del Mundial 2026, pero la falta de contundencia sepultó a la generación dorada del fútbol turco, convirtiéndola en la decepción deportiva más costosa de la primera ronda.

Bajo el nuevo formato de 48 selecciones, el criterio de desempate por duelo directo instaurado por la FIFA dejó fuera a cinco selecciones antes del cierre de sus grupos.

Turquía no pudo celebrar en el Mundial 2026 (Alessandra Tarantino / AP)

Turquía es la selección más valiosa de las eliminadas en el Mundial 2026

Turquía es hasta el momento la mayor decepción en el Mundial 2026, y el valor de su plantel confirma esa etiqueta.

El valor del plantel de Turquía equivale a más de 6 mil 492 millones de pesos, seguido de lejos por Túnez que suma poco más de mil millones de pesos.

En el plano futbolístico, la selección de Panamá también decepcionó al no llegar a su último partido ante Inglaterra con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Selecciones como Jordania, Haití y Uzbekistán cumplieron su papel de selecciones participantes en el Mundial 2026, al que llegaron sin grandes expectativas.