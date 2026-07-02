La Selección de Suiza enfrentará a Argelia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo de alta tensión marcado por la solidez helvética y el crecimiento del futbol africano.

Granit Xhaka, capitán y referente suizo, llega como el motor del equipo gracias a su liderazgo y experiencia internacional, siendo clave para mantener el equilibrio entre defensa y ataque.

Argelia, por su parte, buscará seguir haciendo historia en un torneo donde nueve selecciones africanas avanzaron a la fase eliminatoria.

Granit Xhaka será el encargado de liderar el pase a octavos de final

A lo largo del torneo, Granit Xhaka ha sido el motor del equipo gracias a su liderazgo, capacidad para distribuir el juego y experiencia en los escenarios más exigentes del futbol internacional.

Suiza alcanzó la fase eliminatoria tras una sólida actuación en la fase de grupos avanzando como líder con 7 puntos, mostrando equilibrio entre defensa y ataque, sin embargo, el desafío ante Argelia promete ser una prueba complicada.

Para los argelinos, el partido representa la oportunidad de seguir haciendo historia en un Mundial 2026 que ya ha confirmado el crecimiento del futbol africano, ya que 9 de 10 selecciones avanzaron a la ronda de eliminatoria.

Granit Xhaka se juega el futuro de Suiza en el Mundial. (Gregory Bull / AP Photo/Gregory Bull)

Suiza y Argelia buscarán hacer historia en el Mundial 2026

Con un lugar en los octavos de final en juego, Suiza y Argelia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos.

El futuro mundialista de los helvéticos pasa, en gran medida, por lo que pueda hacer Granit Xhaka sobre el terreno de juego.