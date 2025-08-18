La violencia se hizo presente en el Estadio Akron durante el partido Chivas vs FC Juárez y la familia del futbolista de los Bravos y ex del Rebaño, Ángel Zaldívar, estuvo involucrada en los vergonzosos incidentes.

Ángel Zaldívar compartió imágenes de la golpiza que le pusieron a su hermano en el Estadio Akron. La noticia pronto impactó y causó diversos comentarios, pues en redes sociales surgió evidencia de que el familiar del futbolista también golpeó a un fan de Chivas.

En medio de la ola mediática, Ángel Zaldívar rompió el silencio y emitió un comunicado en el que exige a las autoridades justicia para su familia.

Ángel Zaldívar aseguró que “nadie se hace la víctima”, pero no está dispuesto a tolerar la violencia que sufrieron sus familiares.

El comunicado de Ángel Zaldívar tras los actos de violencia en el Estadio Akron

A través de un comunicado, Ángel Zaldívar rompió el silencio y salió en defensa de su familia por los actos de violencia en el Estadio Akron tras el partido Chivas vs FC Juárez de la Liga MX.

“Fue un hecho lamentable y, en lo personal, muy perturbador. Al finalizar el partido, mientras hablaba con mi familia con la alegría de poder escucharlos, recibí la noticia de que habían sufrido un incidente en el que estuvieron directamente involucrados”, se lee en el comunicado de Ángel Zaldívar publicado en sus redes sociales.

“Mi reacción inmediata ante esta situación fue alzar la voz a través de mis redes sociales. Quiero dejar en claro que aquí nadie se hace la víctima, pero tampoco voy a tolerar que se normalice ningún tipo de violencia, ya sea física o verbal, como la que sufrieron mi sobrina y familiares”, apuntó Ángel Zaldívar.

“Confío plenamente en que, con la seguridad y los protocolos que existen actualmente, se realizarán las investigaciones correspondientes y se actuará de manera adecuada conforme a los hechos”, sentenció el futbolista.

Comunicado de Ángel Zaldívar. (@angelzaldivar)

¿Cuándo volverá a jugar FC Juárez en la Liga MX?

Luego del triunfo por 1-2 sobre Chivas en el Estadio Akron, FC Juárez continuará su camino en el Apertura 2025 de la Liga MX cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez intentará seguir en ascenso en la tabla de posiciones, pues al momento se ubican en el decimocuarto lugar con apenas cinco unidades de 15 posibles.