Este sábado se juega el Chivas vs Juárez, duelo correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.
Chivas vuelve a jugar en casa y ahora recibe al FC Juárez, equipo que llega como penúltimo de la tabla general, mientras que el Rebaño se ubica en el lugar 15, aunque con un partido pendiente.
El Rebaño viene de caer ante Santos Laguna, en un partido donde Alan Pulido fue el vilano al fallar un penal que hubiera sido el empate. Por su parte, El FC Juárez viene de perder en casa ante el Toluca.
Chivas vs Juárez en vivo: Listas las alineaciones del partido de la Jornada 5
Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido Chivas vs Juárez, el cual corresponde a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Alineación Chivas:
- José Rangel
- Alan Mozo
- Bryan González
- Diego Campillo
- José Castillo
- Erick Gutiérrez
- Luis Romo
- Daniel Aguirre
- Richard Ledezma
- Roberto Alvarado
- Armando González
Alineación FC Juárez:
- Sebastián Jurado
- Moisés Castillo
- Alejandro Mayorga
- José García
- Denzell García
- Madson de Souza
- José Rodríguez
- Rodolfo Pizarro
- Homer Martínez
- Ricardo Oliveira
- Oscar Estupiñán
Chivas vs Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
El partido Chivas vs Juárez se disputará este sábado 16 de agosto en la cancha del Estadio Akron y se podrá seguir a través de Amazon Prime Video en exclusiva.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video