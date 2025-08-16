Este sábado se juega el Chivas vs Juárez, duelo correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

Chivas vuelve a jugar en casa y ahora recibe al FC Juárez, equipo que llega como penúltimo de la tabla general, mientras que el Rebaño se ubica en el lugar 15, aunque con un partido pendiente.

El Rebaño viene de caer ante Santos Laguna, en un partido donde Alan Pulido fue el vilano al fallar un penal que hubiera sido el empate. Por su parte, El FC Juárez viene de perder en casa ante el Toluca.

Chivas vs Juárez en vivo: Listas las alineaciones del partido de la Jornada 5

Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido Chivas vs Juárez, el cual corresponde a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Alineación Chivas:

José Rangel

Alan Mozo

Bryan González

Diego Campillo

José Castillo

Erick Gutiérrez

Luis Romo

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Armando González

Alineación FC Juárez:

Sebastián Jurado

Moisés Castillo

Alejandro Mayorga

José García

Denzell García

Madson de Souza

José Rodríguez

Rodolfo Pizarro

Homer Martínez

Ricardo Oliveira

Oscar Estupiñán

Chivas vs Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

El partido Chivas vs Juárez se disputará este sábado 16 de agosto en la cancha del Estadio Akron y se podrá seguir a través de Amazon Prime Video en exclusiva.