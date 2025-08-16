Entre más avanza el Apertura 2025, parece que la relación de Chicharito Hernández con Chivas está rota. Sigue sin ser convocado, ahora no jugará contra el FC Juárez.

Parecía que este torneo de la Liga MX iba a ser el que iba a reconciliar a Chicharito Hernández con la afición de Chivas, pero no, incluso parece ser todo lo contrario.

El delantero mexicano estuvo en la pretemporada, incluso jugó varios partidos de preparación. Pero ya que comenzó la fase regular, desapareció. En donde sí se le puede ver es en sus videos polémicos.

Incluso, recientemente publicó un corto en el que muestra su rutina en un día normal, pero no incluye nada de entrenamiento con el Rebaño.

Chicharito sigue apartado de Chivas; no fue convocado para enfrentar al FC Juárez

Chivas se va a enfrentar al FC Juárez, este sábado 16 de agosto. Milito publicó los convocados de manera habitual, y no aparece la figura de Chicharito Hernández, otra vez.

Javier Hernández, no ha jugado ni un solo minuto en este Apertura 2025. La razón, es que sigue lesionado de la pantorrilla izquierda, aunque eso lleva desde la pretemporada.

Otra de las sorpresas fue la ausencia de Omar Govea y que también fue por unas molestias musculares, que sufrió en la Leagues Cup.

Chicharito Hernández, jugador de Chivas. (Mexsport)

Chivas vs Juárez: La oportunidad del Rebaño para retomar el buen camino

Dejando a un lado a Chicharito Hernández, Chivas no atraviesa un buen momento en la Liga MX. Además viene golpeado de la Leagues Cup.

Actualmente, las Chivas están en el lugar 15 de la tabla luego de 3 jornadas. Apenas han conseguido una victoria y han perdido en dos ocasiones.

En la Leagues Cup fueron eliminados en la fase de grupos, pero lo que más preocupó fue el futbol mostrado en cancha. Por lo que comienzan las críticas a Milito.

Ahora tienen una gran oportunidad de mejorar el rumbo en el Estadio Akron.