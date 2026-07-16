La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 provocó celebraciones en todo el país y también emocionó a una de las figuras más importantes en la historia reciente de la Albiceleste: Ángel Di María.

Aunque ya no forma parte de la selección, el campeón del mundo en Catar 2022 compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, resultado que aseguró el pase a una nueva final mundialista.

Ángel Di María destaca la una de las etapas más exitosas de Argentina de su historia

A través de una historia en Instagram, Ángel Di María felicitó al grupo dirigido por Lionel Scaloni y destacó el legado que esta generación ha construido durante los últimos años.

El exjugador del Real Madrid, Benfica, Juventus y Paris Saint-Germain recordó que Argentina atraviesa una de las etapas más exitosas de su historia reciente, con títulos y actuaciones que han marcado a toda una generación de aficionados.

El mensaje concluyó con un agradecimiento especial por haber llevado nuevamente a Argentina a una final de la Copa del Mundo.

“No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerle cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino. Llevamos unos 5 o 6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes. A una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años. Muchas gracias por una nueva final y por todo lo que dan a los argentinos. Se me olvidaba algo, sigan disfrutando, que si ustedes disfrutan nosotros somos felices”. Ángel Di María, jugador argentino.

Ángel Di María agradece a Argentina por llegar a la final del Mundial 2026. (captura)

Argentina buscará el bicampeonato del mundo ante España

Las palabras de Ángel Di María reflejan el orgullo que siente una generación campeona por un equipo que sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol argentino.

Ahora, la selección liderada por Lionel Messi buscará conseguir el bicampeonato en el Mundial 2026 cuando enfrente a España el próximo domingo 19 de julio.