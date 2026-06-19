Usuarios de Telcel reportaron fallas en señal, internet y llamadas este viernes 19 de junio, con interrupciones que comenzaron alrededor de las 3:00 p.m. según la plataforma Downdetector.

Los problemas se han concentrado en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey, aunque la afectación es nacional.

Telcel aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la caída, mientras clientes buscan alternativas para mantenerse conectados.

Las fallas han generado reclamos en redes sociales y preocupación por la continuidad del servicio.

¿Se cayó Telcel? Usuarios reportan fallas en señal e internet (Downdetector)

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