La Selección Mexicana tiene otra prueba en competencias juveniles. Pero es notorio que en el Mundial Sub-17 tampoco existan jugadores del América.

Y es que actualmente se está jugando el Mundial Sub-20 y no aparece ningún seleccionado mexicano que sea parte del América. ¿No forman jugadores?

Pues la realidad es que no parece importarles mucho, de hecho, hace unos meses, André Jardine dijo que no era el trabajo del club dar jugadores a la Selección Mexicana.

Es cierto, pero también se debe decir que debido a eso, el Tri se ha ido en declive por los equipos se preocupan por otras cosas (dinero) mas que de formar el talento joven.

América tampoco aportaría jugadores a la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17

Como vimos, la Selección Mexicana que actualmente se encuentra en cuartos de final del Mundial Sub-20 con un gran desempeño, no tiene ningún jugador del América.

Lo mismo ocurre con la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17. Carlos Cariño presentó la lista para los partidos de preparación previo a la justa mundialista y estos son los llamados:

Porteros

Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)

Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)

Santiago López Rodríguez (Toluca)

Defensas

Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)

Michael Daniel Corona Ojeda (León)

José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)

Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)

Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

Medios

Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)

Gael Alejandro García Ortega (Chivas)

Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)

Karin Alexander Hernández Luna (León)

Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

Delanteros

Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)

José Humberto Mancilla López (Pumas)

Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)

Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)

Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-17? La Selección Mexicana debuta contra Corea del Sur

La Selección Mexicana comenzará su camino en el Mundial Sub-17 el 4 de noviembre contra Corea del Sur Sub-17, a las 7:00 hrs, tiempo del centro de México.

Este Mundial Sub-17 se va a llevar a cabo en Catar, del 3 al 27 de noviembre.