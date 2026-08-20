La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez comienza a tomar forma y uno de los nombres que más expectativa genera es el de Andrés Guardado.

El histórico mediocampista mexicano estaría cerca de incorporarse al cuerpo técnico del Tricolor para acompañar al exdefensor en su primera experiencia como entrenador del combinado nacional.

Andrés Guardado tendría su primera prueba en septiembre

De acuerdo con información de Claro Sports, Andrés Guardado habría llegado a un acuerdo para integrarse al equipo de trabajo de Rafael Márquez, una decisión que permitiría aprovechar la experiencia de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del futbol mexicano.

El exmediocampista ahora tendría la oportunidad de iniciar una nueva etapa desde los banquillos, aportando su conocimiento del vestidor, del futbol internacional y de la propia Selección Mexicana.

Andrés Guardado se integra al cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana. (Adrian Macias / Adrian Macias)

La nueva era de Andrés Guardado y Rafael Márquez tendrá su primera prueba durante la Fecha FIFA de septiembre cuando México enfrente a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Estados Unidos.

Posteriormente, el Tricolor se medirá con Perú el 29 de septiembre, en el segundo compromiso de esta gira.

Andrés Guardado y Rafael Márquez ya han trabajado juntos

La posible incorporación de Andrés Guardado tiene además un significado especial por la relación que mantiene con Rafael Márquez, ya que ambos compartieron vestidor durante varios años con la Selección Mexicana y fueron referentes del equipo nacional en distintas generaciones.

El cuerpo técnico que acompañará a Rafael Márquez también estaría integrado por Vidal Paloma y Pol Lorente, quienes formarían parte de la estructura encargada de preparar al equipo nacional para sus próximos compromisos.