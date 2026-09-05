Javier “El Vasco” Aguirre participó en un foro de la Fundación Telmex Telcel, en donde dio su bendición a Rafael Márquez -su auxiliar técnico en el Mundial 2026- para dirigir a la Selección Mexicana.

Durante el evento, celebrado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX), Javier Aguirre aseguró que Rafael Márquez será capaz de conducir al equipo mexicano hacia muy buen puerto.

Javier Aguirre respalda a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio públicamente su bendición a Rafael Márquez, quien se desempeñará como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030.

Javier Aguirre le da su bendición a Rafael Márquez para dirigir a la Selección Mexicana (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

El experimentado estratega nacional afirmó que Márquez cuenta con toda la madurez y el profesionalismo requerido para estar al frente del equipo mexicano.

El Vasco resaltó la humildad y el respeto constantes que el exdefensor demostró tanto en su etapa en la cancha como en su rol secundario como auxiliar técnico.

De acuerdo con Aguirre, dichas cuales son esenciales para guiar a los jugadores de la Selección Mexicana en esta nueva etapa que busca conseguir un proyecto de estabilidad técnica.

El aprendizaje que deja Javier Aguirre en Rafa Márquez

Por su parte, Rafael Márquez aseguró que la convivencia cotidiana estrechó la relación profesional entre él y Javier Aguirre.

Márquez detalló que el trabajo conjunto le permitió descubrir a un ser humano con una capacidad extraordinaria para gestionar grupos bajo máxima presión.

Javier Aguirre le da su bendición a Rafael Márquez para dirigir a la Selección Mexicana (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

Márquez valoró la armonía de familia construida en el vestuario de la Selección Mexicana, la confianza plena para aportar sus propias ideas futbolísticas y el carácter firme transmitido por el veterano estratega.

De acuerdo con el nuevo director técnico nacional, estas lecciones son indispensables para asumir con total responsabilidad el mando del banquillo azteca.