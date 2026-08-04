Rafael Márquez debutará como entrenador de México en el mes de septiembre ante Colombia, pero ya tiene fecha para su primer duelo frente a Estados Unidos como estratega del Tri.

México con Rafael Márquez como entrenador, se medirá con Estados Unidos el próximo 3 de octubre de 2026 en Glendale, California.

El duelo ante Estados Unidos será el tercero de México en la Fecha FIFA, un partido en el que el trabajo de Márquez estará bajo la lupa.

Partido: Estados Unidos vs México

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Sede: Glendale, California

Rafael Márquez está cerca de empezar su ciclo como entrenador de México

¿Cuándo son los cuatro partidos de la Fecha FIFA que dirigirá Rafael Márquez con México?

La Selección Mexicana iniciará una nueva etapa con Rafael Márquez como entrenador en la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Márquez dirigirá sus primeros partidos al mando de México en el arranque del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Así queda el calendario de los primeros partidos de Rafael Márquez como DT de México:

México vs. Colombia | 26 de septiembre | Baltimore, Maryland

México vs. Perú | 29 de septiembre | Nueva York, Nueva York

Estados Unidos vs México | 3 de octubre | Glendale, California

México vs. Chile | 6 de octubre | Los Ángeles, California

La era de Rafael Márquez como entrenador de México iniciará ante la peligrosa Colombia (especial)

El primer partido oficial de Rafael Márquez como entrenador de México

Después de la primera Fecha FIFA que dirigirá, Rafael Márquez volverá al banquillo de México en el mes de noviembre con un rival por definir.

El quinto partido de Márquez y primero oficial como DT del Tri será en territorio mexicano en la Nations League 2026-27.