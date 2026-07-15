La Selección Mexicana continúa reforzando su estructura de cara al próximo ciclo mundialista, en una decisión que ha generado expectativa dentro del futbol nacional.

De acuerdo con varios reportes, Juan Manuel Lillo se incorporará al proyecto encabezado por Rafael Márquez, aportando su amplia experiencia internacional y una de las trayectorias más respetadas en los banquillos.

La llegada de Lillo también tiene un vínculo especial con el futbol mexicano, pues entre 2003 y 2004 dirigió a Dorados de Culiacán, dejando una huella importante en la institución sinaloense.

Juan Manuel Lillo trabajo junto a Pep Guardiola en el Manchester City

Juan Manuel Lillo es reconocido por su influencia en el futbol moderno y por haber formado parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde colaboró en una de las etapas más exitosas del club inglés.

Su conocimiento táctico y capacidad para desarrollar modelos de juego lo han convertido en una figura de referencia para entrenadores de distintas generaciones.

La incorporación del estratega español representa un respaldo importante para Rafael Márquez, quien continúa construyendo su equipo de trabajo con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la Selección Mexicana.

Selección mexicana: Juan Manuel Lillo se suma al proyecto de Rafael Márquez. (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

Juan Manuel Lillo tiene experiencia internacional para aportar a la Selección Mexicana

A lo largo de su carrera, Juan Manuel Lillo ha dirigido en España, México, Colombia, Japón y China, además de desempeñarse como asistente en proyectos de primer nivel.

La unión entre Rafael Márquez y Juan Manuel Lillo genera ilusión para el próximo ciclo mundialista, el cuál espera tener una evolución importante en el funcionamiento del Tricolor durante los próximos años.