Carlo Ancelotti regresó a Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026 y aseguró que su equipo no necesita copiar el modelo de España para conquistar un sexto título.

“No necesitamos copiar; necesitamos aprender en qué podemos mejorar. Algunas posiciones están bien cubiertas, tanto en defensa como en ataque. Buscamos mejora y desarrollo entre los mediocampistas” Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil

En entrevista con AP, el entrenador de la selección de Brasil destacó que el futuro debe centrarse en los jóvenes que competirán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recordando la medalla de oro obtenida en Tokio 2021.

En ese sentido, Carlo Ancelotti subrayó que Brasil no debe depender de una estrella, sino construir un conjunto sólido rumbo al Mundial 2030.

Ancelotti se enfoca en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Carlo Ancelotti tiene presente la medalla de oro ganada por Brasil a España en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y sabe que el trabajo a futuro debe enfocarse en los jóvenes que jugarán en Los Ángeles 2028.

Mientras que ocho jugadores españoles de aquella final ganaron el Mundial 2026, Brasil solo llevó a Bruno Guimaraes y a Matheus Cunha al torneo, por lo que tener un mejor seguimiento a su talento será vital.

“Estamos en contacto con los entrenadores de las selecciones Sub15, Sub17 y Sub20 para identificar talento y seguir su progreso, asegurándonos de que estén preparados para el próximo Mundial” Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil

El italiano Carlo Ancelotti reiniciará su trabajo como seleccionador de Brasil (Bruna Prado / AP Photo/Bruna Prado)

Brasil no debe apostar por una estrella

Carlo Ancelotti tiene claro que Brasil no debe apostar a que emerja un futbolista estrella que lo lleve al éxito en el Mundial, sino formar un equipo talentoso que haga la diferencia.

“El fútbol no necesita una sola estrella, sino reforzar el concepto de equipo. Brasil tiene muchos grandes jugadores y el objetivo es construir un equipo fuerte y cohesionado” Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil

Brasil vuelve a la cancha en el mes de septiembre

Después del Mundial 2026, la Brasil de Ancelotti vuelve a la cancha en el mes de septiembre, cuando jugará dos partidos amistosos contra Australia. En octubre enfrentará a la selección de la India.

Rumbo al Mundial 2030, la edición 2028 de la Copa América ofrecerá una combinación de jugadores junto a otros jóvenes que vayan a Los Ángeles 2028 para armar el equipo del próximo Mundial de la FIFA.

Finalmente Carlo Ancelotti dijo que su decisión de dirigir a Brasil hasta 2030 y rechazar una oferta de la federación italiana de fútbol para asumir el mismo cargo en la misma selección en la que jugó “no tiene nada que ver con contratos, tiene que ver con compromiso”.