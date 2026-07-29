Luego de que anunció su retiro como futbolista profesional tras jugar unos minutos en el Mundial 2026, el exarquero de la Selección Mexicana, Memo Ochoa, fue captado practicando otro peculiar deporte.

Lo anterior debido a que el exportero 6 veces mundialista fue captado en un video que se ha viralizado en redes sociales donde se le puede ver jugando pelota maya.

De acuerdo con los reportes, el video viral de Memo Ochoa jugando pelota maya fue captado mientras se encuentra de vacaciones en el parque turístico de Xcaret, en el estado de Quintana Roo.

Memo Ochoa colgó los guantes y ahora juega pelota maya

El Mundial 2026 fue escenario de diversas historias que han quedado grabadas en la memoria de los fanáticos del futbol y la de Memo Ochoa fue una de ellas.

Lo anterior debido a que el ahora ex arquero tuvo su “último baile” como futbolista profesional en el máximo certamen al disputar unos minutos como portero de la selección mexicana.

Una vez que concluyó la participación del combinando nacional en el Mundial 2026, Memo Ochoa anunció su retiro de las canchas, por lo que ahora está de vacaciones con su familia.

Durante el periodo de asueto, el ex seleccionado mexicano fue captado practicando otro deporte, pues un video viral que circula en redes, muestra los momentos en los que jugó pelota maya.

En el video de unos segundos, se aprecia al exarquero junto a 3 jugadores de dicha disciplina, uno de los cuales le lanza el balón y Memo Ochoa lo remata con la cadera.

Incluso, en el clip se puede ver que el exporte surgido de la cantera americanista, asestó varios impactos al balón para lograr una secuencia de pases por los que se ganó los aplausos.

Memo Ochoa está de vacaciones con su familia

Cabe destacar que una vez que anunció su retiro oficial como futbolista profesional, Memo Ochoa se mantuvo varios días un tanto desparecido del ojo público.

Sin embargo, al reaparecer en el video viral donde muestra sus habilidades jugando pelota maya, se reveló que el exportero está de vacaciones junto a su familia.

Al respecto, se ha informado que Memo Ochoa y su familia se encuentra en la Riviera Maya y participó en el juego de pelota maya en el Parque Xcaret de Quintana Roo.