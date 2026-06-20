Matheus Cunha es uno de los talentos más destacados del fútbol brasileño actual. Si bien no es tan mediático como otros, cuenta con un alto nivel en la cancha.

Gracias a esto, Matheus Cunha se ha consolidado en las ligas más competitivas de Europa, como un delantero versátil en diversos clubes y en la Selección de Brasil.

¿Quién es Matheus Cunha?

Matheus Santos Carneiro da Cunha, mejor conocido como Matheus Cunha, es un futbolista profesional brasileño que se desempeña principalmente como delantero.

Actualmente milita en el Manchester United de la Premier League inglesa, y es parte de la Selección de Brasil en el Mundial 2026.

Matheus Cunha, jugador del Manchester United. (AP)

¿Qué edad tiene Matheus Cunha?

Matheus Cunha nació el 27 de mayo de 1999, actualmente tiene 27 años.

¿Quién es la esposa de Matheus Cunha?

Hasta donde se tiene información, Matheus Cunha está casado con la abogada Gabriela Nogueira.

Matheus Cunha y Gabriela Nogueira (@gabicunha)

¿Qué signo zodiacal es Matheus Cunha?

Dado que nació el 27 de mayo, el signo zodiacal de Matheus Cunha es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Matheus Cunha?

Matheus Cunha y Gabriela Nogueira tienen dos hijos, cuyos nombres son desconocidos; pero constantemente se les ve con su padre en los entrenamientos.

¿Qué estudió Matheus Cunha?

Desde que era un niño, Matheus Cunha persiguió una carrera deportiva.

Se formó en las categorías inferiores del Coritiba en Brasil antes de llegar al fútbol europeo a los 18 años

No obstante, se sabe que ha estudiado idiomas por su cuenta, hablando de manera fluida 6 lenguas diferentes.

¿En qué ha trabajado Matheus Cunha?

Matheus Cunha ha militado en diversos equipos desde temprana edad.

Aquí tienes todas las instituciones donde ha jugado Matheus Cunha:

Comenzó en las categorías inferiores del Coritiba en Brasil, originalmente jugando fútbol sala en Recife

F. C. Sion (2017-2018); su primer club profesional en Europa, donde debutó en la liga suiza

Jugó para el RB Leipzig (2018-2020) y posteriormente para el Hertha Berlín (2020-2021)

Atlético de Madrid (2021-2023); se unió al club español, donde disputó la liga y competiciones internacionales

Wolverhampton Wanderers (2023-2025); se trasladó a Inglaterra convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en la temporada 2024-25

Manchester United (2025-actualidad); su equipo más reciente al que fue trasladado en 2025

Además, ha estado en la selección brasileña en diversas categorías, siendo parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , además de participar en el Mundial 2026.