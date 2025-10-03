América vs Santos chocan en la Jornada 12 de la Liga MX; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

América sigue en busca de la cima de la Liga MX en la Jornada 12 de la Liga MX, y Santos no parece ser un equipo que pueda impedirle sumar otros tres puntos, el sábado 4 de octubre.

América vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

América es amplio favorito para derrotar a Santos en la Jornada 12 de la Liga MX, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-0.

América vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El América recibirá con esta posible alineación a Santos, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Luis Malagón Kevin Álvarez Sebastián Cáceres Igor Lichnovsky Cristian Borja Israel Reyes Álvaro Fidalgo Alejandro Zendejas Erick Sánchez Allan Saint-Maximin Rodrigo Aguirre

Santos Laguna busca dar la sorpresa en la Jornada 12 ante América, con esta posible alineación.

Carlos Acevedo Bruno Amione Jonathan Pérez Kevin Balanta José Abella Salvador Mariscal Javier Güemez Aldo López Ramiro Sordo Cristian Dajome Jesús Ocejo

América vs Santos: Hora y canal para ver a las Águilas en la Jornada 12 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, América vs Santos chocan en la Jornada 12 de la Liga MX, con el Estadio Ciudad de los Deportes a como escenario del partido.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el Canal 5 transmitirán el partido América vs Santos, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Partido: América vs Santos

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canl 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan América y Santos a la Jornada 12 de la Liga MX?

América venció 4-1 a los Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX en un partido que no representó mayor dificultad para el equipo que dirige André Jardine.

Con los tres puntos ganados en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, América se afianzó en el tercer lugar general con 24 puntos, muy cerca del liderato general.

Santos cayó 0-1 en la cancha de Rayados en la Jornada 11 de la Liga MX, y repetirá como visitante ante el América.

Con la derrota de Santos, la séptima de los laguneros en el Apertura 2025 de la Liga MX, el rival del América en la Jornada 12 se estancó en 10 puntos.