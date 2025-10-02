América vs Santos se encuentran en la Jornada 12 de la Liga MX; te damos la hora y canal para ver el partido de los Águilas, el sábado 4 de octubre.

América sigue en busca de la cima de la Liga MX en la Jornada 12 de la Liga MX, y Santos no parece ser un equipo que pueda impedirle sumar otros tres puntos.

América vs Santos: Hora para ver a las Águilas en la Jornada 12 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, América vs Santos chocan en la Jornada 12 de la Liga MX, con el Estadio Ciudad de los Deportes a como escenario del partido.

América vs Santos es el partido con los que cierra la actividad sabatina de la Jornada 12 de la Liga MX.

América vs Santos: Canal para ver a las Águilas en la Jornada 12 de la Liga MX

Las plataformas ViX Premium y TUDN transmitirán el partido América vs Santos, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Partido: América vs Santos

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega América a la Jornada 12 de la Liga MX vs Querétaro?

América venció 4-1 a los Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX en un partido que no representó mayor dificultad para el equipo que dirige André Jardine.

Con los tres puntos ganados en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, América se afianzó en el tercer lugar general con 24 puntos, muy cerca del liderato general.

¿Cómo llega Santos a la Jornada 12 de la Liga MX vs América?

Santos cayó 0-1 en la cancha de Rayados en la Jornada 11 de la Liga MX, y repetirá como visitante ante el América.

Con la derrota de Santos, la séptima de los laguneros en el Apertura 2025 de la Liga MX, el rival del América en la Jornada 12 se estancó en 10 puntos.

Santos ocupa el lugar 13 a tres unidades de Pumas, el equipo que tras 11 jornadas tiene el último boleto para disputar el Play-in de la Liga MX.