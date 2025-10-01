En la Jornada 12 de la Liga MX, Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario el sábado 4 de octubre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Tigres vs Cruz Azul será unos de los cuatro partidos programados el sábado 4 de octubre, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

Tigres vs Cruz Azul: A qué hora ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El sábado 4 de octubre, Tigres vs Cruz Azul juegan el partido de la Jornada 12 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El “Volcán” será el escenario del partido Tigres vs Cruz Azul, una visita complicada para el equipo de Nicolás Larcamón, que ya perdió el invicto en el torneo.

Tigres vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 12 de Liga MX?

Tigres ganó 2-0 a Querétaro en la Jornada 11 de la Liga MX, por lo que llega con motivación al partido ante Cruz Azul.

Tigres suma 22 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

No perder puntos en su cancha es vital para Tigres, que aún pelea por llegar a la cima de la competencia de la Liga MX.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 12 de la Liga MX?

La Jornada 11 de la Liga MX enfrentó a Cruz Azul con Tijuana en el Estadio Caliente, escenario donde La Máquina perdió el invicto con marcador de 0-2.

Cruz Azul se estancó con la derrota en 24 puntos como cuarto lugar de la Liga MX, quedando en peligro de perder ese sitio en la Jornada 12.

Si Tigres logra el triunfo sobre Cruz Azul, rebasará a La Máquina en puntos para apoderarse de la cuarta posición.