Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX; te decimos a qué hora y dónde ver el partido el sábado 4 de octubre.

Cuatro partidos están programados el sábado 4 de octubre en la Jornada 12 de la Liga MX, y Tigres vs Cruz Azul es uno de los más atractivos.

Tigres vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de Liga MX

Tigres es favorito para ganar los tres puntos ante Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, y el pronóstico es que el marcador terminará 3-2.

Tigres vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de Liga MX

Tigres recibirá a Cruz Azul con esta posible alineación en la Jornada 12 de la Liga MX.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rómulo Zwarg Jesús Angulo Marco Farfán Fernando Gorriarán jJuan Brunetta Diego Lainez Ozziel Herrera André-Pierre Gignac Ángel Correa

Cruz Azul va por el triunfo a la cancha de los Tigres con esta posible alineación, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Kevin Mier Jesús Orozco Walter Ditta Gonzalo Piovi Jorge Sánchez José Paradela Erik Lira Jeremy Márquez Carlos Rotondi Ignacio Rivero Grabriel Fernández

Tigres vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El sábado 4 de octubre, Tigres vs Cruz Azul juegan el partido de la Jornada 12 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul al partido de la Jornada 12 de Liga MX?

Tigres ganó 2-0 a Querétaro en la Jornada 11 de la Liga MX, por lo que llega con motivación al partido ante Cruz Azul.

Tigres suma 22 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Jornada 11 de la Liga MX enfrentó a Cruz Azul con Tijuana en el Estadio Caliente, escenario donde La Máquina perdió el invicto con marcador de 0-2.

Cruz Azul se estancó con la derrota en 24 puntos como cuarto lugar de la Liga MX, quedando en peligro de perder ese sitio en la Jornada 12.