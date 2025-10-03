Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX; te decimos a qué hora y dónde ver el partido el sábado 4 de octubre.
Cuatro partidos están programados el sábado 4 de octubre en la Jornada 12 de la Liga MX, y Tigres vs Cruz Azul es uno de los más atractivos.
Tigres vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de Liga MX
Tigres es favorito para ganar los tres puntos ante Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, y el pronóstico es que el marcador terminará 3-2.
Tigres vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de Liga MX
Tigres recibirá a Cruz Azul con esta posible alineación en la Jornada 12 de la Liga MX.
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Rómulo Zwarg
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- jJuan Brunetta
- Diego Lainez
- Ozziel Herrera
- André-Pierre Gignac
- Ángel Correa
Cruz Azul va por el triunfo a la cancha de los Tigres con esta posible alineación, en la Jornada 12 de la Liga MX.
- Kevin Mier
- Jesús Orozco
- Walter Ditta
- Gonzalo Piovi
- Jorge Sánchez
- José Paradela
- Erik Lira
- Jeremy Márquez
- Carlos Rotondi
- Ignacio Rivero
- Grabriel Fernández
Tigres vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
El sábado 4 de octubre, Tigres vs Cruz Azul juegan el partido de la Jornada 12 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Caliente TV y el Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul al partido de la Jornada 12 de Liga MX?
Tigres ganó 2-0 a Querétaro en la Jornada 11 de la Liga MX, por lo que llega con motivación al partido ante Cruz Azul.
Tigres suma 22 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
La Jornada 11 de la Liga MX enfrentó a Cruz Azul con Tijuana en el Estadio Caliente, escenario donde La Máquina perdió el invicto con marcador de 0-2.
Cruz Azul se estancó con la derrota en 24 puntos como cuarto lugar de la Liga MX, quedando en peligro de perder ese sitio en la Jornada 12.