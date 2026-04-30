La ida de los cuartos de final del cruce América vs Pumas ya tiene árbitro. Se trata de Luis Enrique Santander, una decisión que ya está causando mucha polémica.

La Comisión de Árbitros reveló el jueves 30 de abril que el árbitro Luis Enrique Santander será el encargado de impartir justicia en el partido de ida del Clásico Capitalino, el cual se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte.

Luis Enrique Santander ya ha estado involucrado en polémicas en partidos del América, el más reciente en el duelo de la Jornada 17 vs Atlas, cuando estuvo en el VAR.

Luis Enrique Santander ya tuvo polémica con América en la Liga MX

La designación de Luis Enrique Santander para el América vs Pumas, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, ya levantó polémica.

El árbitro es recordado por, supuestamente, beneficiar a Chivas en el último torneo donde el Rebaño Sagrado se consagró campeón de la Liga MX en 2017.

Pero la última polémica de Santander con el América es de este mismo torneo, hace apenas algunos días, en el duelo de las Águilas vs Atlas en la Jornada 17.

Santander estuvo en el VAR en la la polémica donde Camilo Vargas, portero de Atlas, se adelantó en una pena máxima fallada por Raphael Veiga. El penal no se repitió.

Luis Enrique Santander ha trabajado en 16 partidos del Clausura 2026, ocho como árbitro central y otros ocho como VAR.

América vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de Liga MX?

La ida del cruce América vs Pumas de cuartos de final se disputará el domingo 3 de mayo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá seguir en Canal 5, TUDN y ViX.