América vs Atlas llegaron a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, con el objetivo de clasificar a la Liguilla y el partido en el Estadio Banorte terminó 1-0 a favor de los rojinegros.

América vs Atlas enfrentó a los equipos 6 y 7 de la tabla de posiciones, así que el resultado era definitivo en las aspiraciones de las dos escuadras.

Con el empate ambos equipos clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026.

Marcador final: América 0-1 Atlas

América vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El partido América vs Atlas de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX fue muy cerrado, y las defensivas se impusieron a sus rivales.

Goles y situaciones del partido América vs Atlas:

Minuto 29: Raphael Veiga falló penalti para el América ante el portero Camilo Vargas del Atlas.

Minuto 94: Gol de Alfonso González para darle el triunfo al Atlas 1-0 América.

¿Cómo quedaron América y Atlas después de 17 jornadas de la Liga MX?

América quedó con 25 puntos en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX, tras perder con Atlas.

Atlas terminó con 26 puntos en el sexto lugar del Clausura 2026.

Rivales de América y Atlas en la Liguilla de la Liga MX

En la Liguilla, América será el rival de Pumas, que terminó en primer lugar de la competencia de la Liga MX

Atlas, por su parte, se mediría con Pachuca en cuartos de final.