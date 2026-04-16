Con el objetivo de restablecer la paz en San Luis Potosí y como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, se llevó a cabo un operativo donde en Villa de Reyes, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil Estatal (GCE),la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía de Investigación (PDI), quienes lograron la detención de nueve personas vinculadas a un grupo criminal.

SSPC y FGE capturan a objetivos prioritarios en San Luis Potosí

De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió la detención de los implicados en distintos puntos del municipio. Durante el despliegue, se aseguraron diversas sustancias con características similares a marihuana y metanfetamina, además de armas de fuego, cargadores y equipo táctico. Asimismo, se aseguraron tres camionetas con reporte de robo.

Operativo en Villa de Reyes logra detención de 9 presuntos criminales (cortesía)

Los reportes oficiales señalan que algunas de las personas detenidas reconocieron su presunta relación con un grupo delictivo, lo que posiciona este operativo como un avance relevante en la contención de estructuras criminales que operan en la región.

Además, explicaron que tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica.

Operativo en Villa de Reyes logra detención de 9 presuntos criminales (cortesía)

Este tipo de acciones forma parte de la estrategia de seguridad implementada en San Luis Potosí, enfocada en reducir la incidencia delictiva mediante operativos focalizados y trabajo interinstitucional.