Dodgers y Blue Jays se verán las caras en el Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, después de tres emocionantes duelos entre ambas franquicias, el Dodger Stadium está listo para recibir el cuarto juego de la serie.

La Serie Mundial 2025 nos está llenando de grandes sorpresas, cuando parecía que Dodgers tendría el camino libre para el bicampeonato de Grandes Ligas, los Blue Jays dieron un golpe de autoridad en el Juego 1 para vencerlos 11-4 con una gran actuación de Alejandro Kirk.

En su casa y con su gente, Toronto trató de sacar la ventaja en la Serie pero en el Juego 2 los Dodgers sacaron la casta y empataron el Clásico de Otoño, para así regresar a casa a disputar 3 juegos consecutivos.

Dodgers vs Blue Jays: Hora y canal para ver el Juego 4 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

El día de mañana martes 28 de octubre se retoman las acciones en la Serie Mundial de las Grandes Ligas con el Juego 4 entre Dodgers y Blue Jays.

El Juego 4 de la Serie Mundial podrá seguirse en México a través de las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen quienes poseen los derechos de transmisión del Clásico de Otoño de las Grandes Ligas.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fase: Juego 6 de la Serie Mundial

Horario: 6PM, tiempo del centro de México

Sede: Dodger Stadium

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

Dodgers vs Blue Jays: ¿Cómo quedó el Juego 3 de la Serie Mundial de Grandes Ligas?

Luego de dos juegos disputados en Toronto, la Serie Mundial se mudó a Los Ángeles y este lunes 27 de octubre retomó sus acciones con el Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays mismo que terminó con victoria de