La Jornada 17 de la Liga MX Femenil continúa con el Rayadas vs Atlas en el Estadio BBVA; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Rayadas vs Atlas pelean por situaciones distintas en la Liga MX Femenil; pero prometen un buen partido en la Jornada 17 en busca de quedar en el mejor lugar posible al finalizar el calendario.

Rayadas vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

El viernes 31 de octubre se enfrentan Rayadas vs Atlas, en la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Cinco partidos se jugarán el viernes 31 de octubre, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

Las señales de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Rayadas vs Atlas, en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

La visita de Atlas a Rayadas está programada a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Rayadas vs Atlas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

Rayadas venció 3-1 a León en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, para mantenerse en la pelea por un buen lugar en la Liguilla.

Rayadas llegó a 29 puntos en el sexto lugar de la competencia, pero se mantiene con posibilidades de entrar a la Liguilla en mejor posición.

¿Cómo va Atlas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil previo a su partido vs Rayadas?

Atlas suma 22 puntos en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, así que solo le sirve un triunfo a las rojinegras sobre Rayadas en la Jornada 17.

En la Jornada 16 de la Liga MX, Atlas perdió 2-3 con América Femenil, reduciendo sus posibilidades de calificar a la Liguilla del Apertura 2025.