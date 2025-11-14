América Femenil vs Chivas se miden en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil; te decimos a qué hora y dónde ver el Clásico.
El partido América Femenil vs Chivas será el estelar en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, el domingo 16 de noviembre.
América Femenil vs Chivas: A qué hora ver el Clásico en semifinales de Liga MX Femenil
El domingo 16 de noviembre, América Femenil vs Chivas juegan el Clásico de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.
El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del Clásico, América Femenil vs Chivas, con el que cierra la fase de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.
América Femenil vs Chivas: ¿Dónde ver el Clásico en semifinales de Liga MX Femenil?
La plataforma ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil, transmitirán el partido América Femenil vs Chivas, Clásico correspondiente a las semifinales de la Liga MX Femenil.
- Partido: América Femenil vs Chivas
- Fase: Semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil
¿Cómo quedó Chivas vs América Femenil en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil ?
Chivas no salió bien librado en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil, cuando recibió al América Femenil.
Con marcador de 2-0, América Femenil derrotó a Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.
¿Qué necesitan América Femenil y Chivas para avanzar a la final de la Liga MX Femenil?
América Femenil es amplio favorito para avanzar a la Final de la Liga MX Femenil, y para lograrlo, solo le basta mantener la ventaja global o terminar igualado con Chivas, para ir por el campeonato.
En la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, Chivas necesita ganar por tres goles de diferencia para eliminar al América Femenil.