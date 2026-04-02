América vs Atlas se enfrentaron en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con victoria para las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Atlas dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Marcador: América 2-0 Atlas

¿Cómo quedó el América vs Atlas de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

América y Atlas quedaron 2-0 en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, este miércoles 1 de abril de 2026.

Así fue la victoria del América sobre Atlas en el Clausura 2026:

Minuto 35: Gol de Irene Guerrero

Minuto 53: Gol de Alexa Soto

América y Atlas se enfrentaron en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil. (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Cómo van América y Atlas tras la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

América llegó a 36 puntos y empató a Rayadas en la Liga MX Femenil, prácticamente con su lugar seguro en la Liguilla del Clausura 2026.

Atlas tiene pocas posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil, pues es décimo cuarto lugar con 11 unidades, por lo que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

Rivales de América y Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

América visitará a Querétaro el sábado 4 de abril, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Atlas, por su parte, será local en el Estadio Jalisco ante Santos Laguna, que llegan de jugar contra Pachuca en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.