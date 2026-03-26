Tigres cayó ante América por marcador de 0-1 en partido correspondiente a la Jornada 14 y pese a ello, Amazonas y Águilas se mantienen en la zona de Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Tigres tenía en sus manos la posibilidad de despegarse de América en la clasificación general del Clausura 2026 de la Liga MX, pero con esta derrota ante las azulcremas, seguirán debajo del equipo de Villacampa.

Marcador Final: Tigres 0-1 América

¿Cómo fue la victoria de América en la cancha de Tigres?

América dominó gran parte del inicio del partido ante Tigres, por lo que tomó ventaja en el primer tiempo en la cancha del Estadio Universitario.

El equipo de Tigres no pudo hacer valer su condición de local y perdió su buena racha de resultados que hasta antes de este partido eran terceros de la clasificación con 30 puntos.

Así fueron los goles de la victoria del América sobre Tigres:

Minuto 35: Gol de Geyse Da Silva tras una excelente jugada en bloques, anotó el primero y único gol del partido.

América derrota a Tigres y se ubica como sublíder de la Liga MX Femenil. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres en la Liga MX Femenil?

Tigres visitará a Tijuana en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil el 2 de abril de 2026 en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres en la Liga MX Femenil?

América, por su parte, jugará contra Atlas el 1 de abril de 2026 en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.