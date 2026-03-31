Tijuana vs Tigres se miden en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil. El Estadio Caliente recibe el partido el jueves 2 de abril a las 21 horas por FOX One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Tigres

Fase: Jornada 15 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 2 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres en la Liga MX Femenil. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Tijuana vs Tigres: Día para ver la Jornada 15 de Liga MX Femenil

El jueves 2 de abril de 2026 continúa el Clausura 2026 de Liga MX Femenil con la Jornada 15, en la que juegan Tijuana vs Tigres.

Tijuana vs Tigres: Hora para ver a las Águilas en la Jornada 15 de Liga MX Femenil

El partido Tijuana vs Tigres inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Tigres: canal para ver a las Águilas en la Jornada 15 de Liga MX Femenil

Las plataformas FOX One y Tubi transmitirán el partido Tijuana vs Tigres.

Partido: Tijuana vs Tigres

Fase: Jornada 15 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 2 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil vs Tijuana?

Tigres perdió 0-1 con América en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, por lo que se estancó en 30 puntos como quinto lugar de la competencia.

Tijuana, por su parte, rescató el empate en el cierre de la anterior jornada ante las Chivas, con lo que suma 22 puntos como octavo lugar de la competencia.