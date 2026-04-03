Chivas vs Mazatlán se enfrentaron en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con victoria para las rojiblancas en el Estadio Akron.

Chivas sumó los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 15.

Marcador: Chivas 1-0 Mazatlán

¿Cómo quedó el Chivas vs Mazatlán de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Chivas y Mazatlán terminaron 1-0 en el partido por la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, este jueves 2 de abril de 2026.

Así fue la victoria de Chivas en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:

Minuto 22: Denise Castro asistió a Licha Cervantes que inclinó un poco el cuerpo para rematar de derecha sobre el palo de la portera rival

Chivas vence a Mazatlán y sube posiciones en la Liga MX Femenil. (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Cómo van Chivas y Mazatlán tras la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Chivas llegó a 31 puntos en el cuarto lugar de la Liga MX Femenil, prácticamente con su lugar seguro en la Liguilla del Clausura 2026.

Mazatlán aún tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla, pues es onceavo lugar con 18 unidades, aunque tendrá que seguir sumando puntos en el Clausura 2026.

Rivales de Chivas y Mazatlán en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Chivas visitará el Estadio Universitario para enfrentar a Tigres el domingo 5 de abril, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Mazatlán, por su parte, repetirá como local ante San Luis en el Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.