La tabla de posiciones después de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con el empate Tijuana 1-1 Chivas. Rayadas sigue como líder con 36 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

  1. Rayadas | 36 puntos
  2. América | 33 puntos
  3. Toluca | 31 puntos
  4. Pachuca | 30 puntos
  5. Tigres | 30 puntos
  6. Chivas | 28 puntos
  7. Cruz Azul | 27 puntos
  8. Tijuana | 22 puntos
  9. FC Juárez | 21 puntos
  10. Pumas | 20 puntos
  11. Mazatlán | 18 puntos
  12. León | 15 puntos
  13. San Luis | 12 puntos
  14. Atlas | 8 puntos
  15. Puebla | 6 puntos
  16. Santos| 5 puntos
  17. Querétaro | 4 puntos
  18. Necaxa | 4 puntos

Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 25 de marzo con el triunfo 1-0 de América sobre Tigres.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil:

  • Tigres 1-1 América
  • Pumas 2-1 León
  • Atlas 3-2 Necaxa
  • Cruz Azul 4-0 Puebla
  • Santos 1-2 San Luis
  • Querétaro 2-1 FC Juárez
  • Tijuana 1-1 Chivas
  • Pachuca 0-1 Rayadas
  • Mazatlán 2-3 Toluca
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 13 del Clausura 2026.
Rayadas es líder en la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el martes 31 de marzo con el partido León vs Toluca.

Fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:

Martes 31 de marzo

  • León vs Toluca | 17 horas

Miércoles 1 de abril

  • Puebla vs Querétaro | 15:45
  • Necaxa vs FC Juárez | 17 horas
  • San Luis vs Cruz Azul | 19 horas
  • América vs Atlas | 19 horas
  • Rayadas vs Pumas | 21 horas

Jueves 2 de abril

  • Santos vs Pachuca | 19 horas
  • Chivas vs Mazatlán | 19 horas
  • Tijuana vs Tigres | 21 horas