La tabla de posiciones después de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con el empate Tijuana 1-1 Chivas. Rayadas sigue como líder con 36 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 36 puntos América | 33 puntos Toluca | 31 puntos Pachuca | 30 puntos Tigres | 30 puntos Chivas | 28 puntos Cruz Azul | 27 puntos Tijuana | 22 puntos FC Juárez | 21 puntos Pumas | 20 puntos Mazatlán | 18 puntos León | 15 puntos San Luis | 12 puntos Atlas | 8 puntos Puebla | 6 puntos Santos| 5 puntos Querétaro | 4 puntos Necaxa | 4 puntos

Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 25 de marzo con el triunfo 1-0 de América sobre Tigres.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil:

Tigres 1-1 América

Pumas 2-1 León

Atlas 3-2 Necaxa

Cruz Azul 4-0 Puebla

Santos 1-2 San Luis

Querétaro 2-1 FC Juárez

Tijuana 1-1 Chivas

Pachuca 0-1 Rayadas

Mazatlán 2-3 Toluca

Rayadas es líder en la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el martes 31 de marzo con el partido León vs Toluca.

Fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:

Martes 31 de marzo

León vs Toluca | 17 horas

Miércoles 1 de abril

Puebla vs Querétaro | 15:45

Necaxa vs FC Juárez | 17 horas

San Luis vs Cruz Azul | 19 horas

América vs Atlas | 19 horas

Rayadas vs Pumas | 21 horas

Jueves 2 de abril