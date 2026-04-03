Tigres se metió a la cancha de Tijuana para imponerse 2-0 en partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Tigres cerraron la actividad de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, este jueves 2 de abirl de 2026.

Marcador final: Tijuana 0-2 Tigres Femenil

¿Cómo fue la victoria de Tigres Femenil en Tijuana?

Tigres derrotó 2-0 a Tijuana en partido de la Jornada 15, lo que les permitió llegar al cuarto lugar de la clasificación general en la Liga MX Femenil.

Las Amazonas llegaron a este juego como favoritas y se impusieron con los goles de Diana Ordoñez y Sandra Mayor

Así fueron los goles de Tigres en su visita a Tijuana en la Liga MX Femenil:

Minuto 50: Diana Ordoñez abre el marcador con el 1-0 a favor de Tigres.

Minuto 55: Sandra Mayor sella la victoria con el 2-0 para Tigres.

Tigres Femenil venció a Tijuana (@TigresFemenil)

¿Cuántos puntos suma Tigres en la Liga MX Femenil?

Tigres llegó a 33 puntos en la Liga MX Femenil con su victoria sobre Tijuana para posicionarse en el cuarto lugar de la clasificación general.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres en la Liga MX Femenil?

Tigres volverá a jugar en la Liga MX Femenil en la Jornada 16 el domingo 5 de abril recibiendo a Chivas en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El partido entre Tigres y Chivas se jugará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Un partido vital en la disputa por los primeros lugares de la Liga MX Femenil, ya que Chiva se ubica en la sexta posición a dos puntos de Tigres.