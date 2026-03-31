Chivas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 2 de abril de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi a las 19 horas.

Partido: Chivas vs Mazatlán

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 2 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas vs Mazatlán: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil

Chivas vs Mazatlán juegan el jueves 2 de abril en partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs Mazatlán será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi desde el Estadio Akron.

Partido: Chivas vs Mazatlán

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 2 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas en la Liga MX Femenil (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Mazatlán a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Chivas y Mazatlán se enfrentan en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil con objetivos distintos de cara a la final de la competencia.

Con 28 puntos, Chivas se ubica en el sexto lugar rumbo a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Mazatlán suma 18 unidades lejos de la posibilidad de clasificar a la Liguilla femenil.