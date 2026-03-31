Chivas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 2 de abril de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi a las 19 horas.
- Partido: Chivas vs Mazatlán
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 2 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi
Chivas vs Mazatlán: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil
Chivas vs Mazatlán juegan el jueves 2 de abril en partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Chivas vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?
El Chivas vs Mazatlán será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi desde el Estadio Akron.
- Partido: Chivas vs Mazatlán
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 2 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi
¿Cómo llegan Chivas y Mazatlán a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?
Chivas y Mazatlán se enfrentan en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil con objetivos distintos de cara a la final de la competencia.
Con 28 puntos, Chivas se ubica en el sexto lugar rumbo a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Mazatlán suma 18 unidades lejos de la posibilidad de clasificar a la Liguilla femenil.