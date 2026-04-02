Rayadas sigue con paso firme en la Liga MX Femenil, y tras golear a Pumas se afianzó como la escuadra líder de la competencia tras 15 jornadas.

Pumas, por su parte, complicó demasiado una posible clasificación a la Liguilla con la derrota en Monterrey.

¿Cómo quedó Rayadas vs Pumas en la Liga MX Femenil?

Rayadas goleó 3-0 a Pumas este martes 1 de abril en partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Marcador Jornada 15 Liga MX Femenil: Rayadas 3-0 Pumas

Emily Gielnik anotó los goles de Rayadas ante Pumas (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo fue el triunfo de Rayadas sobre Pumas?

Emily Gielnik fue la autora de los tres goles en el triunfo de Rayadas sobre Pumas, en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Goles del partido:

Minuto 15: Gol de Emily Gielnik para adelantar a Rayadas 1-0 Pumas.

Minuto 28: Gol de Emily Gielnik marca el 2-0 a favor de Rayadas.

Minuto 54: Gol de Emily Gielnik para sellar su hat-trick y triunfo regio, 3-0.

¿Cómo van Rayadas y Pumas en la Liga MX Femenil?

Rayadas llegó a 39 puntos en el liderato de la Liga MX Femenil, recuperando la ventaja de 3 unidades sobre la escuadra del América.

Pumas se estancó en 20 puntos en el lugar 10 de la competencia, a cuatro unidades de FC Juárez, que en estos momentos sería la última escuadra clasificada a la Liguilla.