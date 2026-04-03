La tabla de posiciones después de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con el triunfo de Tigres sobre Tijuana. Rayadas sigue como líder con 39 puntos.
Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- Rayadas | 39 puntos
- América | 36 puntos
- Pachuca | 33 puntos
- Tigres | 33 puntos
- Toluca | 32 puntos
- Chivas | 31 puntos
- Cruz Azul | 27 puntos
- FC Juárez | 24 puntos
- Tijuana | 22 puntos
- Pumas | 20 puntos
- Mazatlán | 18 puntos
- León | 15 puntos
- San Luis | 15 puntos
- Atlas | 11 puntos
- Puebla | 7 puntos
- Santos| 5 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- Necaxa | 4 puntos
Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el martes 31 de marzo con el empate León 3-3 Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:
- León 3-3 Toluca
- Puebla 0- Querétaro
- Necaxa 0-6 FC Juárez
- San Luis 3-2 Cruz Azul
- América 2-0 Atlas
- Rayadas 3-0 Pumas
- Santos 1-2 Pachuca
- Chivas 1-0 Mazatlán
- Tijuana 0-2 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 4 de abril con dos partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:
Sábado 4 de abril
- Toluca vs Cruz Azul | 17 horas
- Querétaro vs América | 21:06 horas
Domingo 5 de abril
- Pumas vs Puebla | 12 horas
- Necaxa vs Tijuana | 16 horas
- Atlas vs Santos | 17 horas
- FC Juárez vs Rayadas | 17 horas
- Tigres vs Chivas | 18 horas
- Pachuca vs León | 19:06 horas
- Mazatlán vs San Luis | 21:06 horas