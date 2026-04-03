La tabla de posiciones después de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con el triunfo de Tigres sobre Tijuana. Rayadas sigue como líder con 39 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 39 puntos América | 36 puntos Pachuca | 33 puntos Tigres | 33 puntos Toluca | 32 puntos Chivas | 31 puntos Cruz Azul | 27 puntos FC Juárez | 24 puntos Tijuana | 22 puntos Pumas | 20 puntos Mazatlán | 18 puntos León | 15 puntos San Luis | 15 puntos Atlas | 11 puntos Puebla | 7 puntos Santos| 5 puntos Querétaro | 5 puntos Necaxa | 4 puntos

Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el martes 31 de marzo con el empate León 3-3 Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:

León 3-3 Toluca

Puebla 0- Querétaro

Necaxa 0-6 FC Juárez

San Luis 3-2 Cruz Azul

América 2-0 Atlas

Rayadas 3-0 Pumas

Santos 1-2 Pachuca

Chivas 1-0 Mazatlán

Tijuana 0-2 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 4 de abril con dos partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil:

Sábado 4 de abril

Toluca vs Cruz Azul | 17 horas

Querétaro vs América | 21:06 horas

Domingo 5 de abril