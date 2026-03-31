América vs Atlas abren la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, el miércoles 1 de abril de 2026 a las 19 horas, tiempo del centro de México. Transmiten ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 1 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

América vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX Femenil

El miércoles 1 de abril de 2026 se jugará el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, América vs Atlas, a partir de las 19 horas.

América vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

El partido América vs Atlas será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 1 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

América vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil? (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

América vs Atlas se miden en uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil, este miércoles 1 de abril de 2026.

América llega al juego contra Atlas con 33 puntos y en la segunda posición de la tabla general, mientras que los visitantes tienen 11 unidades en el lugar 14.

Ambas escuadras buscarán la victoria para seguir escalando en la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.