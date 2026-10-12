La polémica por la asistencia de Raúl “Potro” Gutiérrez a los festejos del 110 aniversario del América escaló al grado de obligar al entrenador de Cruz Azul Femenil a ofrecer una disculpa pública a la afición celeste.

El exfutbolista reconoció que su presencia en el evento generó molestia por la histórica rivalidad entre ambos clubes y admitió que cometió un error de juicio.

A través de un comunicado, Raúl “Potro” Gutiérrez aseguró que mantendrá un mayor cuidado sobre la imagen institucional que representa dentro de La Máquina.

(especial)

Así se disculpó “Potro” Gutiérrez con Cruz Azul

Raúl “Potro” Gutiérrez asistió al Estadio Banorte para recibir un reconocimiento por su etapa como jugador del América, lo que molestia entre los aficionados de Cruz Azul, por la histórica rivalidad con las Águilas.

Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó" Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil

“Potro” Gutiérrez se comprometió a cuidar la investidura de su cargo al frente de Cruz Azul Femenil, en próximos eventos de este tipo para los que sea considerado.

Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la institución está fuera de duda. Es una enorme distinción y responsabilidad representar a un Club como este" Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil

“Potro” Gutiérrez dice que su decisión fue como marcar un autogol

“Potro” Gutiérrez comparó su decisión de asistir al aniversario del América, con el anotar un autogol como futbolista.

Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas pero el partido sigue y no queda mas que trabajar para que no vuelva a suceder" Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil

“Potro” Gutiérrez y Cruz Azul Femenil pelean por la clasificación a la Liguilla

Cruz Azul marcha en el sexto lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA, por los que dirigido por el “Potro” Gutiérrez, aún tiene oportunidad de clasificar a la Liguilla.

En la Jornada 11, La Máquina visita a Rayadas, el sábado 17 de octubre en el Estadio BBVA.