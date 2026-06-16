Jordan Carrillo cerró un gran Clausura 2026 con Pumas, pese a la derrota en la final, y ahora inicia una nueva etapa en Chivas.
“Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al fútbol”Jordan Carrillo, futbolista mexicano
El mediocampista de 24 años de edad, adquirido por 5 millones de dólares desde Santos Laguna, se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición universitaria.
“Por alentar sin descanso, por exigirnos a dar lo mejor y por demostrar, partido tras partido, la grandeza de estos colores. Me llevo recuerdos inolvidables y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida”Jordan Carrillo, futbolista mexicano
Orgulloso de haber defendido el escudo de Pumas, Jordan Carrillo remató su comunicado con una “Goya”.
En las próximas horas firmará contrato por cuatro años con Chivas.
Jordan Carrillo se va satisfecho de Pumas
Jordan Carrillo, nuevo jugador de Chivas, aseguró que se va de Pumas con el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso de haber defendido el escudo auriazul.
Y remató el comunicado escribiendo una “Goya”, la porra que identifica a Pumas y a la UNAM.
“Di todo de mí cada vez que tuve la oportunidad de representarlo, y eso es algo que me acompañará para siempre. Gracias por todo, Pumas. Les deseo mucho éxito en todo lo que venga y estaré siempre agradecido por haber sido parte de esta historia”Jordan Carrillo, futbolista mexicano
Chivas ya espera a Jordan Carrillo para firmar su contrato
En las próximas horas, Jordan Carrillo firmará su contrato con Chivas, luego de ser adquirido por el Rebaño a cambio de 5 millones de dólares.
Se estima que Jordan Carrillo firme con Chivas por cuatro años, tiempo en el que buscará consolidar su carrera en la Liga MX.