Las Chivas afinan los últimos detalles de cara al Apertura 2026 de la Liga MX y disputarán su último partido amistoso frente a Leones Negros.

Sin embargo, el encuentro se jugará a puerta cerrada por decisión del técnico Gabriel Milito, quien busca evitar conflictos y posibles lesiones como las ocurridas en el amistoso contra Correcaminos.

El Rebaño Sagrado se prepara para su debut oficial en el torneo, programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Akron frente al Toluca.

¿Por qué el Chivas vs Leones Negros no tendrá público?

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, el técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito decidió que el partido Chivas vs Leones Negros se jugara a puertas cerradas para evitar conflictos entre jugadores como ocurrió en Tamaulipas frente a Correcaminos.

“El argumento principal que encontramos ayer es que mientras se hace un partido hay sus pros y sus contras, pero mientras se hace un partido a puerta abierta uno está obviamente tratando de corresponder a la afición, con dos tiempos como establecen de manera oficial en la liga de 45 más agregado, pero lo que no gustó tanto fue que hubiera sido tan ríspido (ante Correcaminos)”. Alex Ramírez, periodista.

El periodista, que sigue de cerca la actividad de Chivas, indicó que Gabriel Milito determinó dicha medida para evitar que el encuentro se salga de control y se eviten jugadores lesionados a solo una semana de iniciar el Apertura 2026 de la Liga MX.

“Por eso Gabriel Milito dijo ‘¿Saben qué? Mejor vámonos atrás, los fielders lo hacemos a puerta cerrada, lo hacemos en nuestras instalaciones, le damos el corte que nosotros queremos darle que es incluso aquí ya puede manejarse como se quiera’”, añadió el periodista sobre la decisión del técnico del Guadalajara.

Gabriel Milito decide que el Chivas vs Leones Negros sea a puerta cerrada. (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Chivas jugará su último partido amistoso ante Leones Negros para posteriormente enfocarse en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.

El primer partido de Chivas será ante Toluca en el Estadio Akron, el próximo sábado 18 de julio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.