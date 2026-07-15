El Apertura 2026 marcará un momento clave en la carrera de Hugo Camberos, quien portará el dorsal 14 con Chivas, número que recientemente quedó vacante tras la salida de Javier “Chicharito” Hernández.

La camiseta 14 tiene un significado especial en la historia del club, y ahora la joven promesa asumirá la responsabilidad de vestirla.

Con el inicio del torneo, Hugo Camberos buscará consolidarse como pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito, liderando el ataque rojiblanco en la Liga MX.

Chivas pone su confianza en Hugo Camberos para portar el dorsal 14

A lo largo de los años, la camiseta 14 ha sido utilizada por futbolistas importantes en la historia del Guadalajara, pero en tiempos recientes adquirió un significado especial gracias a Chicharito, uno de los canteranos más exitosos que ha producido el club y una de las máximas figuras del futbol mexicano.

Ahora será Hugo Camberos quien asuma la responsabilidad de vestir el dorsal 14. El atacante ha ido ganando protagonismo en el primer equipo gracias a sus actuaciones y a las oportunidades que ha recibido en los últimos torneos.

Más allá del número, Hugo Camberos afrontará el Apertura 2026 con el reto de consolidarse como una pieza importante en el esquema de las Chivas de Gabriel Milito.

Hugo Camberos hereda el 14 de Chicharito en Chivas, dorsal histórico del Rebaño. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Chivas buscará ser protagonista en la Liga MX con Hugo Camberos liderando el ataque

Con la temporada a punto de comenzar, Hugo Camberos tendrá la oportunidad de escribir su propia historia en Chivas, equipo que intentará ocupar los primeros puestos de la Liga MX en el Apertura 2026.

Su primera gran prueba para Chivas y Hugo Camberos será en su casa, en el Estadio Akron, cuando se midan a Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026, el próximo sábado 18 de julio.