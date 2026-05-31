El futbolista mexicano, Kevin Castañeda, está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026 de la Liga MX, después del Mundial 2026.

De acuerdo con el periodista César Merlo, las Chivas ya tienen un acuerdo de palabra con Xolos de Tijuana para concretar el fichaje de Kevin Castañeda.

Chivas intercambiaría jugador con Xolos para el fichaje de Kevin Castañeda

La fuente antes mencionada señala que para que se concrete el fichaje de Kevin Castañeda con Chivas, un jugador rojiblanco entraría en la negociación junto con una suma de dinero importante para que se logre la negociación.

“La directiva rojiblanca alcanzó un principio de acuerdo con los Xolos de Tijuana para concretar el traspaso de Kevin Castañeda. SuperDeportivo puede confirmar que el jugador llegará a la perla tapatía para apuntalar el ataque del equipo con un contrato firmado a largo plazo”, explicó la fuente sobre el que sería el primer refuerzo del Rebaño Sagrado.

Kevin Castañeda apunta a ser el primer refuerzo de Chivas tras el Mundial 2026. (quinto partido)

El periodista César Merlo indica que, de momento, no se ha revelado el nombre del futbolista que será transferido a los Xolos de Tijuana y con ello, lograr contratar a Kevin Castañeda.

¿Cómo le ha ido a Kevin Castañeda con Xolos de Tijuana?

Kevin Castañeda ha sido una pieza clave en la plantilla de Xolos de Tijuana durante varias temporadas.

Con Xolos de Tijuana, Kevin Castañeda ha disputado un total de 119 juegos y marcado en un total de 26 ocasiones.